Richemont Aktie

187,65EUR 4,25EUR 2,32%
Richemont ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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16.11.2026 09:51:29

Richemont Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 210 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbjahresbericht sei erneut stark gewesen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das zweite Quartal sei allerdings erwartungsgemäß nicht ganz so gut gewesen wie der Start des Geschäftsjahres./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
210,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
173,75 CHF 		Abst. Kursziel*:
20,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
173,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Richemont 187,40 2,18% Richemont

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09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:38 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
08:07 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Enel Underperform RBC Capital Markets
07:55 Richemont Outperform Bernstein Research
07:54 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:48 WACKER CHEMIE Overweight Barclays Capital
13.11.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Telefonica Verkaufen DZ BANK
13.11.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Healthineers Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Apple Outperform Bernstein Research
13.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Coca-Cola Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Walmart Outperform Bernstein Research
13.11.26 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Nike Outperform Bernstein Research
13.11.26 adidas Outperform Bernstein Research
13.11.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
13.11.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
13.11.26 Talanx Kaufen DZ BANK
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13.11.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
13.11.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
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