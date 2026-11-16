Richemont Aktie
|187,65EUR
|4,25EUR
|2,32%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 210 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbjahresbericht sei erneut stark gewesen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das zweite Quartal sei allerdings erwartungsgemäß nicht ganz so gut gewesen wie der Start des Geschäftsjahres./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173,75 CHF
|
Abst. Kursziel*:
20,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
13.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Aktien Schweiz schließen schwächer - Richemont nach Zahlen unter Druck (Dow Jones)
|
13.11.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Richemont auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Richemont-Aktie deutlich abgeschlagen: Schmuckgeschäft treibt kräftiges Wachstum an (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|187,40
|2,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Telefonica Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK