STRABAG Aktie
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WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
STRABAG SE kaufen
Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag nach guten Quartalszahlen von 124,00 auf 129,40 Euro erhöht. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte außerdem die Empfehlung "Buy".
Die starke Entwicklung im dritten Quartal und der angehobene Rentabilitätsausblick stützen laut Erste Group höhere Gewinnschätzungen und eine Anhebung des Kursziels, "da weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial besteht, bestätigen wir auch unsere Kaufempfehlung", fasst Marschallinger in einer Analyse zusammen.
Nach oben angepasst wurden auch die Erwartungen beim Gewinn je Aktie. Für 2026 erwarten die Erste Group-Analysten 8,13 (statt 7,59) Euro sowie 7,56 (statt 7,16) bzw. 7,83 (statt 7,49) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,40 (statt 3,20) Euro für 2026 sowie 3,50 (statt 3,30) bzw. 3,60 (statt 3,40) Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Die Strabag-Titel notierten am Freitag mit Handelsschluss an der Wiener Börse bei 106,60 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prcer/rst
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
AFA0008 2026-11-16/08:57
|Zusammenfassung: STRABAG SE kaufen
|
Unternehmen:
STRABAG SE
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Analyst:
Erste Group Bank
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Kursziel:
129,40 €
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Rating jetzt:
kaufen
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Kurs*:
92,80 €
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Abst. Kursziel*:
39,44%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
107,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
20,04%
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Analyst Name::
Michael Marschallinger
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KGV*:
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