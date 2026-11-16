pbb Aktie
|2,70EUR
|0,09EUR
|3,60%
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
16.11.2026 11:47:16
pbb Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 4,20 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen bei geringerer Kreditrisikovorsorge übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:46 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
|
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2,68 €
|
Abst. Kursziel*:
56,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,33%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
11.11.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX freundlich (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der SDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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Aktien in diesem Artikel
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|2,69
|2,91%
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
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|09:17
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|Deutsche Bank AG
|09:00
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
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|DZ BANK
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|08:07
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
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|07:55
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