FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Aktienbewertung werde den Chancen für Gewinne und Margen über 2030 hinaus nicht gerecht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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