Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Aktienbewertung werde den Chancen für Gewinne und Margen über 2030 hinaus nicht gerecht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
133,00 €
|
Abst. Kursziel*:
57,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
130,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:54
|Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
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|Siemens Energy Buy
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|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
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|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
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|Siemens Energy Equal Weight
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