Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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16.11.2026 07:55:30

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 240 auf 215 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der massive Abschwung in Nahost bedeute keine Änderung der Marken-Dynamik des Luxuskonzerns, schrieb Luca Solca am Freitag nach der Telefonkonferenz zur Halbjahresbilanz. In allen anderen Regionen sei es weitgehend erwartungsgemäß gelaufen. Die Schweizer stünden weiter im starken Kostengegenwind./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
215,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
169,45 CHF 		Abst. Kursziel*:
26,88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
169,45 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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