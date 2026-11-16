Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 240 auf 215 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der massive Abschwung in Nahost bedeute keine Änderung der Marken-Dynamik des Luxuskonzerns, schrieb Luca Solca am Freitag nach der Telefonkonferenz zur Halbjahresbilanz. In allen anderen Regionen sei es weitgehend erwartungsgemäß gelaufen. Die Schweizer stünden weiter im starken Kostengegenwind./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 15:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
215,00 CHF
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
169,45 CHF
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Abst. Kursziel*:
26,88%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
169,45 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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