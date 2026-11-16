Richemont Aktie
|189,70EUR
|6,30EUR
|3,44%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
16.11.2026 11:52:00
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Overweight" belassen. Richmonat habe die Berichtssaison der Luxusbranche solide abgerundet, schrieb Chiara Battistini am Freitag. Sie untermauerte ihre Empfehlung für das Schweizer Unternehmen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
235,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
174,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
34,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
175,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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12:26
|Börse Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittag (finanzen.at)
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12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
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|15.07.26
|Richemont Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|189,45
|3,30%
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|12:46
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|12:44
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|Richemont Overweight
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|Deutsche Bank AG
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|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
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|Bechtle Buy
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|CANCOM Hold
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|11:20
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|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
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|09:55
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|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
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|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
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