thyssenkrupp Aktie
|11,97EUR
|-0,14EUR
|-1,12%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet mit soliden Zahlen für das vierte Geschäftsquartal, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Erste Signale für das kommende Jahr dürften allerdings vorsichtig ausfallen. Er sieht allerdings weiterhin Wertschöpfungspotenzial und Kurstreiber. Konkret nennt er den Rückenwind für die gerade erst an die Börse gebrachten Werkstoffhändler TK Accelis und die Aussicht auf Großaufträge für die TKMS. Thyssenkrupp hält jeweils etwas mehr als die Hälfte an TC Accelis und der Marinetochter TKMS. Zudem könnte der noch verbliebene Anteil an TK Elevator, an dem die frühere Mutter noch zwischen 15 und 20 Prozent hält, versilbert werden. Ein Börsengang des Stahlgeschäfts sei der nächste wichtige Punkt auf der Agenda des Managements./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,03 €
|
Abst. Kursziel*:
41,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,02%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
09:44
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|12,04
|-0,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.