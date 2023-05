Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Add" für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal bestätigt. Das Kursziel wurde von Analyst Markus Mayer jedoch um 10 Euro auf 65 Euro gesenkt. Zum Vergleich: Am Donnerstag schloss die Lenzing Aktie an der Wiener Börse bei 54,2 Euro.

Die gemeldeten Zahlen hätten die niedrigen Markterwartungen nicht erfüllt, so die Baader-Experten in der am Donnerstag vorgelegten Studie. Es gäbe jedoch bereits Anzeichen für eine Erholung, die sich in den kommenden Monaten beschleunigen sollte. Zwar gebe es ein erhebliches Bewertungspotenzial, es könne jedoch noch mehr Zeit und finanzielle Verbesserungen brauchen bis der Markt an den Wert der Aktie glaube.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten die Analysten einen Verlust von 3,71 Euro je Aktie, für das Folgejahr 2024 wird ein Gewinn von 5,07 Euro je Anteilsschein erwartet. Die Dividendenausschüttung soll 2023 ausfallen und für 2024 bei 4,50 Euro je Titel liegen.

