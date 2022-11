Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung "Hold" und auch das Kursziel von 55 Euro für die Aktien der heimischen Lenzing nach der Vorlage von Ergebnissen unverändert belassen. Die Ergebnisschätzungen wurden hingegen von Analyst Sebastian Bray angepasst.

Die Zahlen für die ersten neun Monate waren nach Angaben von Berenberg in-line mit den eigenen Prognosen. Die Anpassung der Ergebnisschätzungen reflektiere vor allem die höheren Energiekosten und Steuerbelastungen für 2023, so der Analyst.

Es werde wieder eine Zeit geben, in der man sich Lenzing positiver zuwenden könne, vorzugsweise kurz bevor sich das Wachstum in China und die Energiepreise in Europa wieder normalisieren. Die nächsten Quartale dürfen aber schwierig werden, so Bray weiter.

Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,43 statt zuvor 1,78 Euro für 2022. Die Prognosen für 2023 wurde von 2,35 auf 0,77 Euro und jene für 2024 von 7,30 auf 7,16 Euro je Anteilsschein gesenkt. Dividenden werden für diese drei Jahre von den Berenberg-Experten keine erwartet.

Zum Vergleich: Am Freitag gegen Mittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit einem kräftigen Aufschlag von 14,4 Prozent auf 54,30 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

kat/ger

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0045 2022-11-04/11:48