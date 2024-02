Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing von 45 auf 37 Euro zurückgenommen. Die "Hold"-Bewertung blieb in der Studie des Analysten Lars Vom-Cleff aufrecht. Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 wären zwar über den Marktschätzungen gelegen, allerdings hob der Experte die jüngste Abschreibung von 480 Mio. Euro als negativ hervor.

Mit Hinblick auf das Geschäft mit Fasern habe die Nachfrage noch keine Fahrt aufgenommen, während kostenseitig der Druck weiter hoch bleibe. Aus diesem Grund könnte es länger dauern, bis Lenzing wieder "historische" Rentabilitätsniveaus erreiche.

Für das heurige Geschäftsjahr erwarten die Experten der Deutschen Bank nun einen ausgeprägten Verlust je Aktie von 23,94 Euro, nach zuvor 3,13 Euro. Im Folgejahr soll dann ein Gewinn je Titel von 0,17 Euro zu Buche stehen und im Jahr darauf einer von 1,98 Euro. Eine Dividende soll erst für 2025 ausgezahlt werden. Die Schätzung liegt hierfür bei 1,50 Euro je Anteilsschein.

Zum Vergleich: Am Freitag in der Früh gaben Lenzing an der Wiener Börse um 1,35 Prozent auf 29,25 Euro nach.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/mik

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0008 2024-02-09/09:40