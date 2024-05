Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers Lenzing von 30 auf 35 Euro erhöht. Die Empfehlung "Hold" für die Titel des oberösterreichischen Konzerns wurde vom Analysten Lars Vom-Cleff bestätigt. Zum Vergleich: Am Dienstag in der Früh stieg die Lenzing-Aktie an der Wiener Börse um 1,1 Prozent auf 36,40 Euro.

Der Experte strich unter anderem das schneller als erwartet voranschreitende Performance-Programm des Unternehmens hervor. Dieses hat das Ziel, die Kosten jährlich um über 100 Mio. Euro zu reduzieren. Allerdings hob Vom-Cleff auch die ausbleibende Erholung bei den Faserpreisen hervor, die jedoch von sinkenden Input-Kosten konterkariert werden.

Beim Gewinn je Titel erwartet die Deutsche Bank einen positiven Ertrag von 0,17 Euro für 2024. In den beiden Folgejahren soll dieser auf 2,01 Euro und dann anschließend auf 6,39 Euro anschwellen. Dividenden sollen für diese drei Geschäftsperioden nicht ausbezahlt werden.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

