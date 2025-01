HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 720 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum Vorjahr hätten die klaren Stärken des Geschäftsmodells der Franzosen herauskristallisiert, auch wenn das operative Ergebnis aufgrund von Sonderbelastungen die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Analyst Nick Anderson am Mittwochmorgen in seiner Reaktion. Die Investitionen in seine Marken stärke den Konzern, um die Konkurrenz weiter abzuhängen und Marktanteile zu gewinnen. LVMH sei zudem wohl gut ins neue Jahr gestartet./ag/tih



