flatexDEGIRO Aktie
|32,00EUR
|0,66EUR
|2,11%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch passe nicht zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Oliver Carruthers am Montagabend in seinem Rückblick auf das Strategie-Update./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,86 €
|
Abst. Kursziel*:
41,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,63%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
