EssilorLuxottica Aktie

217,60EUR -2,20EUR -1,00%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

03.03.2026 10:48:25

EssilorLuxottica Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Nutzzahlen zeigten, dass Smartglasses von ihren Besitzern zwischen zwei und vier Stunden täglich getragen würden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend nach einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter des Optikkonzerns. Damit seien sie mehr als nur ein ganz nettes Spielerei./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
216,90 € 		Abst. Kursziel*:
63,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
217,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,14%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

Analysen zu EssilorLuxottica

10:48 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
18.02.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
12.02.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 217,80 -0,91% EssilorLuxottica

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

