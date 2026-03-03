EssilorLuxottica Aktie
|217,60EUR
|-2,20EUR
|-1,00%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Nutzzahlen zeigten, dass Smartglasses von ihren Besitzern zwischen zwei und vier Stunden täglich getragen würden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend nach einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter des Optikkonzerns. Damit seien sie mehr als nur ein ganz nettes Spielerei./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
355,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
216,90 €
|
Abst. Kursziel*:
63,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
217,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,14%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|217,80
|-0,91%
