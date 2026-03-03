HSBC Holdings Aktie

14,50EUR -0,76EUR -4,98%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 10:20:27

HSBC Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 1309 auf 1404 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele der Bank für 2026 und 2028 lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Montagabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Die HSBC gehe die richtigen Schritte. Napier sieht aber zunächst kaum Kurspotenzial./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,04 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12,73 £ 		Abst. Kursziel*:
10,26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12,66 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

mehr Analysen
10:20 HSBC Holdings Neutral UBS AG
08:46 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 14,66 -3,93% HSBC Holdings plc

Aktuelle Aktienanalysen

10:56 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
10:36 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:35 Kering Neutral UBS AG
10:34 Saint-Gobain Sell UBS AG
10:32 ASML NV Buy UBS AG
10:20 HSBC Holdings Neutral UBS AG
09:57 Apple Underweight Barclays Capital
09:54 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
09:42 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09:41 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:59 Lufthansa Underweight Barclays Capital
08:59 easyJet Overweight Barclays Capital
08:53 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:45 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 DEUTZ Buy Warburg Research
08:39 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Linde Outperform Bernstein Research
08:25 BASF Outperform Bernstein Research
08:25 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:24 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08:24 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:20 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
08:10 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
08:08 Beiersdorf Sell UBS AG
07:43 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06:37 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Apple Neutral UBS AG
02.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
02.03.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen