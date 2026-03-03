Beiersdorf Aktie
|86,74EUR
|-9,62EUR
|-9,98%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei enttäuschend trotz neuer Aktienrückkäufe, schrieb Olivier Nicolai am Montagabend nach dem Geschäftsbericht. Der Ergebniskonsens könnte theoretisch um 5 Prozent sinken. Klarer werde dies wohl nach der Telefonkonferenz./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
123,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88,52 €
|
Abst. Kursziel*:
38,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,23%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
10:46
|AKTIE IM FOKUS 2: Beiersdorf schwer belastet von schwachem Ausblick (dpa-AFX)
|
10:34
|Beiersdorf-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
09:30
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08:15
|AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf vorbörslich mit Kursrutsch - Schwacher Ausblick (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 92 Euro (dpa-AFX)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro (dpa-AFX)
|
02.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck (Dow Jones)