DEUTZ Aktie
|11,75EUR
|-0,67EUR
|-5,39%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe erste Anzeichen einer Belebung der Auftragslage, allerdings von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Das höhere Kursziel sei in erster Linie auf höhere Bewertungen in der Branche zurückzuführen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
12,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,01 €
|
Abst. Kursziel*:
7,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
27.02.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.02.26
|EQS-PVR: DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
25.02.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)