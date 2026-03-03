Schneider Electric Aktie

258,85EUR -10,90EUR -4,04%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

03.03.2026 08:47:29

Schneider Electric Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Er favorisiert jetzt Schneider Electric gegenüber Legrand angesichts des nahtlosen Finanzchef-Wechsels und übertreffbarer Ziele./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
260,85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
258,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

