flatexDEGIRO Aktie
|31,54EUR
|0,20EUR
|0,64%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich wies die Anleger am Dienstag nach dem jüngsten Kursrutsch infolge des "KI- und Ausblick-Lärms" auf eine Kaufchance hin./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,44 €
|
Abst. Kursziel*:
33,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,16%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
02.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
02.03.26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|EQS-News: flatexDEGIRO setzt profitablen Wachstumskurs fort und übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-News: flatexDEGIRO extends its profitable growth trajectory with FY 2025 guidance slightly exceeded (EQS Group)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)