SMA Solar Aktie
|30,24EUR
|-1,60EUR
|-5,03%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen erfüllt, die Auftragslage sei stark, schrieb Constantin Hesse am Dienstag nach den Zahlen. Die Zielspannen für 2026 seien aber ungewöhnlich breit, das könne kurzfristig für Verunsicherung sorgen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,58 €
|
Abst. Kursziel*:
23,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|30,24
|-5,03%
