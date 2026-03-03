SMA Solar Aktie

30,24EUR -1,60EUR -5,03%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

03.03.2026 08:24:14

SMA Solar Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen erfüllt, die Auftragslage sei stark, schrieb Constantin Hesse am Dienstag nach den Zahlen. Die Zielspannen für 2026 seien aber ungewöhnlich breit, das könne kurzfristig für Verunsicherung sorgen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,58 € 		Abst. Kursziel*:
23,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:24 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
12:41 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:41 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
12:40 Swiss Re Sell