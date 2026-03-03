UBS Aktie

33,29EUR -1,67EUR -4,78%
UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

03.03.2026 08:45:34

UBS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,54 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
30,25 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

