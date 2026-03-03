UBS Aktie
|33,29EUR
|-1,67EUR
|-4,78%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
