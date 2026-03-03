Schaeffler Aktie
|8,29EUR
|-1,72EUR
|-17,18%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Sparte E-Mobility reduziere weiter ihre Verluste, schrieb Jose Asumendi am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er will nun zunächst die Telefonkonferenz abwarten, um mögliche Veränderungen der Markterwartungen besser einschätzen zu können./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,27 €
|
Abst. Kursziel*:
20,92%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
08:46
|AKTIE IM FOKUS: Schaeffler vorbörslich unter Druck wegen vorsichtigem Ausblick (dpa-AFX)
|
08:15
|EQS-News: Schaeffler publishes 2025 Sustainability Statement (EQS Group)
|
08:15
|EQS-News: Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Schaeffler mit solidem Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Schaeffler reports solid results for 2025 (EQS Group)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
02.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro (dpa-AFX)