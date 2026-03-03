Novo Nordisk Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Nachfrage nach Wegovy als Abnehmpille sehe nach dem jüngsten Start weiter gut aus, schrieb James Gordon am Montagabend nach der Auswertung von Verschreibungsdaten./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
31,09 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
237,35 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon
KGV*:
-
