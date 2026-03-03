Novo Nordisk Aktie

03.03.2026 10:47:12

Novo Nordisk Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Nachfrage nach Wegovy als Abnehmpille sehe nach dem jüngsten Start weiter gut aus, schrieb James Gordon am Montagabend nach der Auswertung von Verschreibungsdaten./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
31,09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
237,35 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:47 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
