flatexDEGIRO Aktie

31,54EUR 0,20EUR 0,64%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

03.03.2026 09:41:40

flatexDEGIRO Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 45,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fundamental bleibe die Anlagestory stark, schrieb Amit Jagadeesh am Montagabend. Die Aktien seien zudem nicht teuer mit Blick auf das erwartete Ergebniswachstum./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,44 € 		Abst. Kursziel*:
44,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,26%
Analyst Name::
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

