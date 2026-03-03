Beiersdorf Aktie

85,84EUR -10,52EUR -10,92%
Beiersdorf

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

03.03.2026 08:23:16

Beiersdorf Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Er habe zwar mit einem schwachen Ausblick gerechnet, aber nicht mit einem derart schwachen, schrieb Warren Ackerman am Dienstag nach Geschäftszahlen. Nivea habe 2025 nicht überzeugt, und es gebe im Turnaround noch viel Arbeit in einem schwachen Umfeld für Körperpflegeprodukte. Das neue Aktienrückkaufprogramm werde die operativen Sorgen wohl kaum zerstreuen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
92,64 € 		Abst. Kursziel*:
20,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
85,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,48%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse


