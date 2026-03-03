ASML NV Aktie
|1 149,00EUR
|-65,80EUR
|-5,42%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag nach eingehender Analyse der Jahresbilanz 2025. Die ausgewiesenen Leistungsverpflichtungen untermauerten seine Einschätzungen, dass der Chipausrüster 2026 zumindest am oberen Ende der eigenen Zielvorgaben landen dürfte - und damit über dem Konsens./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 153,80 €
|
Abst. Kursziel*:
30,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 149,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,55%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Analysen zu ASML NV
|10:32
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 149,00
|-5,42%
