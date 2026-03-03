LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 700 auf 680 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT



