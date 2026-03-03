easyJet Aktie

4,98EUR -0,11EUR -2,20%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

03.03.2026 08:59:03

easyJet Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 700 auf 680 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6,80 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4,92 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4,35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

