easyJet Aktie
|4,98EUR
|-0,11EUR
|-2,20%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 700 auf 680 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,80 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,92 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
20.02.26
|LSE-Handel: nachmittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
20.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Handel in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)