Kering Aktie
|258,90EUR
|-14,10EUR
|-5,16%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
03.03.2026 10:35:08
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die neue Organisationsstruktur dürfte das Wachstum des Luxuskonzerns antreiben, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Kering Neutral
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
345,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
260,00 €
|
Abst. Kursziel*:
32,69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
258,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,26%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
