Saint-Gobain Aktie
|78,80EUR
|-4,08EUR
|-4,92%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
03.03.2026 10:34:49
Saint-Gobain Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Dies schrieb Julian Radlinger am Montagabend nach einer Diskussionsrunde mit dem Management der Franzosen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
78,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,07%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
78,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,02%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|10:34
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|78,80
|-4,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|10:36
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:35
|Kering Neutral
|UBS AG
|10:34
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|10:32
|ASML NV Buy
|UBS AG
|10:20
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|09:57
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:54
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|09:42
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09:41
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08:59
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:47
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08:39
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08:24
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:10
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|08:08
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:43
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research