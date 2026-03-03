Saint-Gobain Aktie

78,80EUR -4,08EUR -4,92%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 10:34:49

Saint-Gobain Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Dies schrieb Julian Radlinger am Montagabend nach einer Diskussionsrunde mit dem Management der Franzosen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
78,84 € 		Abst. Kursziel*:
-1,07%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
78,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,02%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Analysen
10:34 Saint-Gobain Sell UBS AG
02.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.03.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 78,80 -4,92% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Aktuelle Aktienanalysen

10:56 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
10:36 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:35 Kering Neutral UBS AG
10:34 Saint-Gobain Sell UBS AG
10:32 ASML NV Buy UBS AG
10:20 HSBC Holdings Neutral UBS AG
09:57 Apple Underweight Barclays Capital
09:54 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
09:42 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09:41 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:59 Lufthansa Underweight Barclays Capital
08:59 easyJet Overweight Barclays Capital
08:53 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:45 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 DEUTZ Buy Warburg Research
08:39 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Linde Outperform Bernstein Research
08:25 BASF Outperform Bernstein Research
08:25 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:24 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08:24 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:20 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
08:10 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
08:08 Beiersdorf Sell UBS AG
07:43 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06:37 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Apple Neutral UBS AG
02.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
02.03.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen