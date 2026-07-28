NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Eine im zweiten Quartal leicht verfehlte Umsatzerwartung werde durch über den Erwartungen liegenden Gewinn im ersten Halbjahr ausgeglichen, sofern dieser um einen US-Zollerstattungsvorteil bereinigt werde, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT



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