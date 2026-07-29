Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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29.07.2026 12:12:17

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung eine hervorragende Rentabilität der Versandapotheke bei beschleunigtem Wachstum. Die im Juni angehobenen Jahresziele seien bestätigt worden und der Mittelwert der neuen Prognose für das operative Ergebnis impliziere eine Marge von 2,9 Prozent im zweiten Halbjahr, die nun konservativ erscheine./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,80 € 		Abst. Kursziel*:
22,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,99%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
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