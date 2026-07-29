NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung eine hervorragende Rentabilität der Versandapotheke bei beschleunigtem Wachstum. Die im Juni angehobenen Jahresziele seien bestätigt worden und der Mittelwert der neuen Prognose für das operative Ergebnis impliziere eine Marge von 2,9 Prozent im zweiten Halbjahr, die nun konservativ erscheine./ck/rob/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.