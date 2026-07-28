NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal ein massives Volumenwachstum verzeichnet, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT



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