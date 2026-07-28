Unilever Aktie
|58,16EUR
|4,62EUR
|8,63%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal ein massives Volumenwachstum verzeichnet, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sector Perform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
46,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
50,24 £
|
Abst. Kursziel*:
-8,44%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
49,98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
17:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 klettert mittags (finanzen.at)
|
10:01
|WDH: Unilever steigert Umsatz und operativen Gewinn - etwas optimistischer (dpa-AFX)
|
09:46