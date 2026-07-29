SAFRAN Aktie

339,90EUR -2,00EUR -0,58%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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29.07.2026 11:45:21

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 370 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Margen des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers seien durch die Bank stark gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte ist weiterhin der Meinung, dass der implizierte Ausblick für das zweite Halbjahr konservativ ist./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:44 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
346,30 € 		Abst. Kursziel*:
15,51%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
339,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,68%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 339,90 -0,58% SAFRAN S.A.

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