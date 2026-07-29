KRONES Aktie
|118,40EUR
|3,80EUR
|3,32%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 188 auf 191 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Anlagenbauers seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen seine Ziele bestätigt./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
191,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
118,80 €
|
Abst. Kursziel*:
60,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,32%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14:34
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Krones auf 191 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:29
|ROUNDUP: Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
12:26