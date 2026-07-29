NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Investmentbanking-Sparte, aber auch die anderen Geschäftsbereiche hätten positiv überrascht. Die Kosten seien derweil wie prognostiziert ausgefallen./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:29 / EDT





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