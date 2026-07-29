Redcare Pharmacy Aktie
|69,45EUR
|0,35EUR
|0,51%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Marge der Online-Apotheke habe im zweiten Quartal deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sei das Geschäft weiterhin dynamisch verlaufen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,70 €
|
Abst. Kursziel*:
67,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,59%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
|13:13
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|12:12
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|13.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|12:12
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|13.07.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|69,30
|0,29%
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|RBC Capital Markets
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
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|14:52
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|MLP Buy
|Baader Bank
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:50
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
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|Deutsche Bank AG
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:20
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:18
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
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