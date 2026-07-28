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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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28.07.2026 15:26:08

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Ein Analystenteam um den für Traton zuständigen Experten Harry Martin wertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Nachfragesignale für Lastwagen am US-Markt aus. Seiner Beobachtung nach hat die Truck-Produktion dort im Juni wieder angezogen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
39,90 € 		Abst. Kursziel*:
-9,77%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
39,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,77%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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