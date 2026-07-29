FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohersteller setze weiter auf Kostenkontrolle, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Die Ausschüttung von Barmitteln an die Aktionäre mache die Aktien weiterhin attraktiv./rob/bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET



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