NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Autobauer habe im zweiten Quartal insgesamt besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.