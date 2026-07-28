Mercedes-Benz Group Aktie

46,91EUR 1,37EUR 3,01%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 10:44:06

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Autobauer habe im zweiten Quartal insgesamt besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,84 € 		Abst. Kursziel*:
11,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten