Unilever Aktie
|58,11EUR
|-0,65EUR
|-1,11%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe beeindruckende Resultate erzielt, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sieht einen grundlegenden Wandel im Unternehmen, der positive Veränderungen vorantreibe./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,01 £
|
Abst. Kursziel*:
5,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,55%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
28.07.26
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 klettert mittags (finanzen.at)
|
28.07.26