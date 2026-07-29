ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Das bereinigte Volumenwachstum des Konsumgüterkonzerns sei der wichtigste Aspekt bei der Vorlage der Halbjahreszahlen gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei jedoch noch zu früh, um aus dem besten Volumenwachstum seit einem Jahrzehnt endgültige Schlüsse zu ziehen./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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