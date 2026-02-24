MTU Aero Engines Aktie

371,50EUR -25,10EUR -6,33%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

24.02.2026 10:22:39

MTU Aero Engines Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse für 2025 hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick für den Free Cashflow 2026 lasse allerdings etwas zu wünschen übrig. Der Konsens liege hier bereits am oberen Ende der Zielspanne./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
372,40 € 		Abst. Kursziel*:
-0,64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
371,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,40%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

