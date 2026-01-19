National Grid Aktie

13,80EUR -0,10EUR -0,72%
National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

19.01.2026 09:42:11

National Grid Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die endgültige Entscheidung der staatlichen britischen Aufsichtsbehörde Ofgem zur Deckelung der Energiepreise sei ein klarer Schritt nach vorne, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:45 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
12,02 £ 		Abst. Kursziel*:
8,15%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
11,98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu National Grid plc

