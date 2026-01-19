National Grid Aktie
|13,80EUR
|-0,10EUR
|-0,72%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die endgültige Entscheidung der staatlichen britischen Aufsichtsbehörde Ofgem zur Deckelung der Energiepreise sei ein klarer Schritt nach vorne, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
12,02 £
|
Abst. Kursziel*:
8,15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
11,98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)