National Grid Aktie

14,70EUR 0,00EUR 0,00%
National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 08:16:52

National Grid Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1410 Pence auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Buy
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
14,10 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu National Grid plc

mehr Nachrichten

Analysen zu National Grid plc

mehr Analysen
08:16 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 National Grid Outperform Bernstein Research
09.01.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

National Grid plc 14,70 0,00% National Grid plc

Aktuelle Aktienanalysen

09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
08:57 TeamViewer Overweight Barclays Capital
08:54 Kering Underweight Barclays Capital
08:53 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:52 1&1 Neutral UBS AG
08:52 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 TUI Overweight Barclays Capital
08:49 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:17 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
08:16 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:15 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 IONOS Neutral UBS AG
07:52 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:51 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 FedEx Overweight Barclays Capital
07:51 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
07:49 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
07:42 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 UniCredit Overweight Barclays Capital
07:31 Roche Overweight Barclays Capital
07:30 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 United Internet Buy UBS AG
07:28 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 E.ON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:12 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Linde Halten DZ BANK
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
09.02.26 Polytec buy Baader Bank
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell Overweight Barclays Capital
09.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen