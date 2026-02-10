National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1410 Pence auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14,10 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Analysen zu National Grid plc
|08:16
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14,70
|0,00%
