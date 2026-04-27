Intesa Sanpaolo Aktie
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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Overweight" belassen. Die Branchenkonsolidierung in Italien schreite voran, schrieb Delphine Lee am Montag mit Blick auf jüngste Presseberichte zu Monte dei Paschi di Siena (MPS) und Banco BPM. Die MPS könnte demnach ihren Generali-Anteil an die Unicredit oder Intesa verkaufen, um die Übernahme der Banco BPM zu stemmen. Dieser Bericht der Financial Times sei allerdings bereits dementiert worden. Lee setzt aufgrund der niedrigen Bewertungen weiter auf Intesa und Unicredit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
7,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
5,61 €
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Abst. Kursziel*:
24,78%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
5,68 €
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Abst. Kursziel aktuell:
23,17%
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Analyst Name::
Delphine Lee
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KGV*:
-
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