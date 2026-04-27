Intesa Sanpaolo Aktie

5,68EUR 0,02EUR 0,39%
Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 06:30:15

Intesa Sanpaolo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Overweight" belassen. Die Branchenkonsolidierung in Italien schreite voran, schrieb Delphine Lee am Montag mit Blick auf jüngste Presseberichte zu Monte dei Paschi di Siena (MPS) und Banco BPM. Die MPS könnte demnach ihren Generali-Anteil an die Unicredit oder Intesa verkaufen, um die Übernahme der Banco BPM zu stemmen. Dieser Bericht der Financial Times sei allerdings bereits dementiert worden. Lee setzt aufgrund der niedrigen Bewertungen weiter auf Intesa und Unicredit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:26 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,61 € 		Abst. Kursziel*:
24,78%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,17%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten