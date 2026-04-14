NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 49,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang im ersten Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Ajay Patel am Dienstag. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte seine starke Entwicklung fortsetzen und die mittelfristigen Ziele erreichen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:28 / BST

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