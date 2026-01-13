Nordex Aktie
|31,82EUR
|-0,22EUR
|-0,69%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 22 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Nordex bleibe das Deutschland-Geschäft stark, während es in der Türkei Risiken gebe./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
31,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,50%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
31,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,29%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
