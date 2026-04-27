Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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27.04.2026 06:45:06

Volkswagen (VW) vz Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Investoren- iund Publikumsveranstaltungen in China mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan hält die im Rahmen der "China für China"-Strategie vorgestellten Unternehmensziele für den dortigen Markt für realistisch, wie er am Sonntag schrieb. Das Thema Autonomes Fahren sei in China eine Grundvoraussetzung für die Käufer und werde sich bei Volkswagen - anders als in den USA - nicht groß in den Unternehmensgewinnen widerspiegeln./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
86,60 € 		Abst. Kursziel*:
51,27%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
87,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,95%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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