Volkswagen Aktie
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Investoren- iund Publikumsveranstaltungen in China mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan hält die im Rahmen der "China für China"-Strategie vorgestellten Unternehmensziele für den dortigen Markt für realistisch, wie er am Sonntag schrieb. Das Thema Autonomes Fahren sei in China eine Grundvoraussetzung für die Käufer und werde sich bei Volkswagen - anders als in den USA - nicht groß in den Unternehmensgewinnen widerspiegeln./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
131,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
86,60 €
|
Abst. Kursziel*:
51,27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
87,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,95%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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