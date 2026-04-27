Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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27.04.2026 06:29:28

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Overweight" belassen. Die positive Überraschung des US-Konzerns beim organischen Wachstum sei ermutigend für den kommenden Bericht von Unilever - vor allem das starke Beauty-Geschäft, schrieb Celine Pannuti am Sonntag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42,81 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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