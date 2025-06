NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Von den Details zum Produktportfolio, die der Pharmakonzern bei einer Veranstaltung der American Diabetes Association vorstellen werde, erwarte er keine großen Auswirkungen auf den Aktienkurs, schrieb Florent Cespedes in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Daher sei es für einen positiveren Blick auf die Aktie noch zu früh./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 05:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 05:51 / UTC





